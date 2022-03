Les transports scolaires autorisés vendredi dans la Calvados

Grâce au travail des gestionnaires routiers et à l'amélioration des conditions météorologiques, les conditions de circulation se sont nettement améliorées sur la quasi totalité du réseau routier du département du Calvados.

En conséquence :

– le Préfet du Calvados a décidé d'autoriser la circulation des transports scolaires et périscolaires à compter de la journée du 15 mars 2013.

– l'ouverture des établissements scolaires est autorisée (écoles, collèges et lycées). Il appartient aux transporteurs et aux organisateurs locaux de s'assurer que les conditions de sécurité soient optimales. Ainsi, certains arrêts ou ramassages pourraient ne pas être desservis.