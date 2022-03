[BOITE A IDEES] Stage pour les femmes au foyer souhaitant revenir dans le monde professionnel

Si vous êtes une femme au foyer habitant l'agglomération caennaise et que vous souhaitez revenir dans la vie active c'est plus facile avec les stages proposés par l'union féméinie civique et sociale (UFCS) et Familles rurales.

Ces stages de 6 demi-journées se dérouleront au mois de mars. Tarif de 85¤ si vous êtes adéhrente à UFCS/familles rurales, 130 pour les autres.

Les inscriptions doivent se faire avant le 1er Mars. Renseignements auprès de :

Marie-Claude Boileau au 02 31 95 28 10 ou

Anne Bouthier 02 50 59 10 94