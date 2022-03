Les bons tuyaux caennais

Les travaux qui ont lieu en ce moment dans le centre-ville de Caen ont pour mission de donner un nouveau visage au plateau piétonnier. Et qui dit nouvelle chaussée, dit nouvelle canalisation. Pour cette portion caennaise, il ne s'agit pas de tout refaire. Mais une question demeure légitime : Quelle durée de vie pour ces longs tuyaux qui transportent l'eau des Caennais ? Réponse avec le laboratoire matériaux de Caen.



À Caen, c'est en fonte

“Les villes sont plutôt équipées en fonte pour leurs canalisations car elles ont été posées après la Seconde Guerre mondiale, C'est le cas de Caen. Par opposition aux zones périurbaines qui se sont développées un peu plus tard et pour lesquelles on a utilisé des matériaux plastiques” , observe Francis Joly, responsable du laboratoire matériaux de Caen. Selon lui, les deux matériaux se valent. Ils ont chacun leurs qualités et leur défauts.

Le but de ce laboratoire qui repère tous les bons et mauvais tuyaux de France (en moyenne 300 échantillons de canalisation par an) est d'apporter une expertise concernant l'état des installations. Ce laboratoire est l'unique structure de ce type dans l'hexagone. Le travail de ses chercheurs permet de prévoir l'usure des tuyaux, le moment où il faudra les changer. Ses morceaux de fonte ou d'acier subissent les aléas du sol, de l'eau qui glisse en leur sein et de la vie en surface. “Le passage d'un tram ou de voiture en surface peut par exemple accélérer le vieillissement” , selon Francis Joly.

Comme pour la majorité des villes françaises, les canalisations de Caen ont été installées après la guerre. Partant du principe que les tuyaux de fonte ont une espérance de vie de 70 ans, et qu'ils représentent la majorité du réseau caennais, il est à penser que la municipalité doit donner un coup de neuf à ses installations souterraines. Dont acte.

En plus, le laboratoire a une bonne nouvelle pour la municipalité. L'eau de Caen est modérément riche en calcaire, ce qui permet de ne pas abîmer les canalisations.



