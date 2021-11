Bonne nouvelle pour le CHU de Caen : L'Etat débloque 52,4 millions d'euros

L'Etat s'est engagé, lors d'une réunion du Comité interministériel de performance et de modernisation des soins, à poursuivre son soutien au désamiantage du CHU de Caen, à hauteur d'environ 36 millions d'euros. L'intégralité des frais générés par ce grand chantier seront pris en charge par l'Etat... L'établissement est toujours le bâtiment hospitalier le plus affecté par l'amiante en Europe.



Deuxième décision prise par le comité : le financement, là encore dans son ensemble, de travaux de modernisation technique. Ce seront cette fois près de 17 millions d'euros qui vont être alloués au CHU pour améliorer les installations électriques et les transports de fluides médicaux entre autres...

Ces deux chantiers devraient durer chacun environ deux ans.

Ces deux aides sont les bienvenues pour l'hôpital régional, qui craignait de ne pas pouvoir continuer du fait de ses charges et de son endettement. Ces dépenses sont "tout à fait nécessaires", insistait ce lundi matin le directeur de l'établissement, Angel Piquemal, et ce malgré la perspective de reconstruction prochaine du CHU.