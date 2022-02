Concert : BB Brunes au 106 de Rouen

Cet audacieux changement de style illustre la maturité d'un groupe aussi à l'aise dans le rock que dans la pop. Cette fois, avec ce troisième album studio, BB Brunes inscrit ses créations dans la lignée d'Etienne Daho.

Survitaminé par des effets électroniques, servi par la voix stylée d'Adrien Gallo, par des mélodies efficaces et des rythmes sexy et entraînants, le groupe de dandies renouvelle son esthétique et migre dans de nouvelles sphères. Emprunt de fraîcheur, c'est un vrai phénomène dont le succès s'étend.

Agitant par soubressaut des publics d'adolescents en transe pour ses premiers albums, le groupe touche dorénavant un public plus large. Désormais, BB Brunes ne compte pas pour des prunes.

Pratique. Le concert du samedi 16 mars, au 106, est complet. www.le106.com