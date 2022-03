Un évadé de prison poignardé à la gare de Caen

Lundi 22 février, un homme de 28 ans a été agressé au couteau lors d'une bagarre qui a dégénéré, peu après 23 heures. Les faits se sont déroulés sur la place de la gare de Caen et la malheureuse victime avait des choses à cacher.

À l'origine, une altercation entre quatre sans domicile fixe avaient eu lieu dans l'après-midi. Deux personnes du même groupe se sont ensuite retrouvées, le soir même, dans l'enceinte de la gare de Caen. Vers 23h15, les deux hommes sont sortis sur le parvis du site de la SNCF. L'un des deux, un Caennais de 35 ans, a brandi un couteau et touché sa victime au thorax.



Évadé de prison

L'homme, touché au poumon, a ensuite été transféré au CHU de Caen puis, opéré pendant la nuit. Mercredi 24 février au matin, il était toujours en observation à l'hôpital caennais. Les médecins n'ont pas donné d'indication quant à son état de santé.

Mais, cette histoire macabre ne s'arrête pas là. Après avoir donné, dans un premier temps, une fausse identité aux services de police, la victime des coups de couteau, âgée de 27 ans, a été démasquée par les personnels de l'hôpital. Ces derniers, en le déshabillant, ont retrouvé sa carte d'identité.

Karim Hachaichi n'est autre qu'un prisonnier évadé de la maison d'arrêt de Gap (Hautes-Alpes). En cavale depuis le 9 février dernier, il n'a pas honoré un bon de sortie accordé par la prison au titre d'une liberté conditionnelle. Il ne s'est jamais représenté à la maison d'arrêt. La date de son retour à Gap n'a pas encore été arrêtée et dépendra de son état de santé dans les prochains jours.

L'auteur de l'agression a, de son côté, été interpellé par la police sur les lieux du drame puis placé en garde à vue. Selon François Nicot, procureur de la République de Caen, il a été déféré devant le parquet de Caen dans la journée de mercredi 24 février, afin d'ouvrir une information judiciaire.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire