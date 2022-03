Circulation dans le Calvados : le point à 16h30

A 16h30, ce mercredi 13 mars la circulation des véhicules de plus de 7,5 T est de nouveau autorisée sur le réseau national (autoroutes A13, A84, A29 dans le Calvados et RN158 et RN814 périphérique de Caen) et sur le réseau départemental suivant.