L'immeuble est totalement désossé et coupé en 2 : d'un côté l'école maternelle et élémentaire et dans l'autre bâtiment, un espace "petite enfance" et une "maison des services" avec bibliothèque et médiathèque.

Plus de 7 millions d'euros sont consacrés à ces travaux.

Stréphane Parrain, directeur de la vie éducative et sportive à Alençon :

Alençon : la nouvelle école de Courteille en chantier

L'ouverture cette "nouvelle" école de Courteille à Alençon est programmée en février prochain.