Saint-Denis-le-Thiboult (76) : un automobiliste contrôlé à 192 km/h au lieu de 90km/h

Le conducteur a remporté un triste record de vitesse sur la RN31, à Saint-Denis-le-Thiboult. En effet, lors d'un contrôle de vitesse effectué vers 16h50, dimanche 10 mars, dans le sens Rouen/Gournay, une patrouille de gendarmerie l'a contrôlé à 190km/h alors que la vitesse réglementaire était de 90km/h.

Pris en flagrant délit, le conducteur, âgé de 35 ans et originaire de Bonsecours, a refusé d'obtempérer. Il a cependant été interpellé un peu plus loin par des gendarmes de Gournay-en-Bray. Au contrôle, il est apparu que le véhicule, une alpha roméo coupée, n'était plus assuré depuis octobre 2012.

Le conducteur n'avait consommé ni alcool, ni stupéfiants. Le permis du conducteur a été suspendu immédiatement pour six mois. Il devrait passer devant le tribunal de Rouen en juin prochain.