Rouen. Altercation entre un automobiliste et un scooter : trois policiers blessés, dont un grave

Lundi 16 septembre à Rouen vers 12h, une équipe de Police secours est intervenue à l'angle de la rue Armand Carrel et de la rue d'Amiens pour un accident corporel. Selon la police, "un scooter aurait été percuté par une voiture qui aurait pris la fuite". Deux hommes ont été interpellés.

Les pompiers mobilisés

Ce jour-là, après cet "accident", les pompiers se sont rendus sur place pour prendre en charge le conducteur du scooter, un homme de 32 ans. Ce dernier a indiqué aux policiers avoir été percuté par un automobiliste qui aurait pris la fuite, tout en restant "vague" dans ce qu'il racontait. Dans le même temps, "une personne est arrivée sur place et a ramassé des débris de la voiture", a indiqué la police, il s'agissait de deux rétroviseurs. Les forces de l'ordre lui ont demandé ce qu'elle faisait.

Il s'agissait d'un homme de 45 ans. "Il a expliqué être le conducteur de la voiture", a poursuivi la police. Celui-ci a lui aussi raconté sa version des faits aux forces de l'ordre, différente de celle du conducteur du scooter. Selon lui, "le scooter circulait sur une voie de bus" et à la suite d'un différend avec lui, le pilote du scooter aurait donné des coups de pied sur la carrosserie de la voiture et aurait à ce moment-ci cassé les deux rétroviseurs. Arrivé au feu rouge, il se serait placé devant la voiture. Le conducteur du véhicule aurait pris la fuite en faisant chuter le scooter.

Le conducteur du deux-roues violent

Selon la police, le conducteur du deux-roues, après avoir été pris en charge par les pompiers, serait devenu menaçant après avoir aperçu le conducteur de la voiture. Il aurait "tenté de le frapper", mais les policiers ont réussi à intervenir et ont appelé du renfort. Le conducteur du scooter a fait de même. Lui et ses amis se sont montrés "agressifs envers les policiers". Trois d'entre eux ont été blessés : un souffre d'une torsion du poignet, un autre d'une entorse du poignet et le troisième, davantage blessé, d'une fracture au niveau de la colonne vertébrale. Il a été hospitalisé.

Interpellations de deux hommes

Le pilote du scooter a été interpellé par la police. Un autre membre de sa famille, un homme âgé de 22 ans, qui a participé aux violences envers la brigade spécialisée de terrain, s'est enfui. Après des recherches dans le secteur, la police va le retrouver boulevard de Verdun peu avant 13h, où il essayait de se cacher derrière une voiture en stationnement. Il a ensuite été interpellé.

Les deux hommes de 32 et 22 ans ont tous deux été placés en garde à vue pour violences sur personnes dépositaires de l'autorité.