Une nouvelle présidente pour les 24 heures motonautiques de Rouen

L'assemblée générale du RYC a donc élu un nouveau conseil d'administration lequel a ensuite élu sa nouvelle présidente. "La nouvelle équipe, constituée d’anciens administrateurs et de nouveaux venus dans cette instance, est d’ores et déjà au travail et s’attache à finaliser les sujets en cours dans les jours qui viennent, explique le nouveau conseil d'aministration. Le projet des 24 heures motonautiques de Rouen 2013 reste plus que jamais d’actualité autour des nombreux partenaires et bénévoles pour assurer la grande manifestation annuelle". Les 50es 24 heures motonautiques de Rouen doivent avoir lieu les 18, 19 et 20 mai prochains.

