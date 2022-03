Après l’accident mortel de 2010 et le joli fiasco de 2011, les organisateurs ont réécrit leur partition pour tenter de faire plaisir au plus grand nombre : pilotes, public et autorité. La prochaine édition durera bien 24 heures, mais la compétition sera répartie sur trois jours : six heures, douze heures et six heures. En revanche, la course ne pourra plus se tenir à la traditionnelle date du 1er mai. Elle aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2012, week-end de la Pentecôte.

Photo Romain Flohic