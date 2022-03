Philippe Chiappe se tient prêt pour les 24H Motonautiques

Contrairement aux autres années, c'est dans l'urgence que Philippe Chiappe et son team se préparent pour la course : "Il faut compter trois mois de préparation normalement. Mais au vu de nos difficultés à trouver des budgets, on a décidé de participer un mois avant la course." Un seul essai a été fait avec le nouveau bateau samedi dernier.

"La course la plus relevée depuis 30 ans"

C'est avec expérience que le tout nouveau double champion du monde de F1, titre acquis il y a trois semaines, nous parle de cette épreuve d'endurance : "À Rouen, il ne faut jamais se dire que l'on va gagner parce qu'on est les meilleurs. C'est le facteur chance et la Seine qui décide du déroulé de la course."

Privilégiant la fiabilité plutôt que la vitesse lors de ce type de course, le pilote rouennais devra faire face à une concurrence prête à tout pour le battre : "Ce week-end, il y aura quatre autres pilotes de F1, et des gros teams étrangers, ça va être la course la plus relevée depuis 30 ans." En effet, la présence des Russes, d'un Américain ainsi que d'une équipe venant d'Abu Dhabi promet une course alléchante sur les bords de Seine.