Le Kapitan Kuroptev finalement au Havre

Dans cette nouvelle aventure du Kapitan Kuroptev, Areva et Greenpeace ont encore une fois joué au chat et à la souris. On croyait le cargo reparti en Russie la semaine dernière après un déchargement de minerais d'uranium à Cherbourg.

Il s'était en fait réfugié en Belgique pour mieux revenir sur les côtes normandes. Un nouveau convoi nucléaire en provenance de l'usine Areva de Pierrelatte était secrètement programmé.

Mais voilà Greenpeace a rapidement découvert le poteau rose et a tout mis en oeuvre pour bloquer le transfert. Le convoi qu'on attendait à Cherbourg a toutefois réussi à passer mais pour rejoindre Le Havre ce soir.



Ce qui n'arrange pas tellement le port de Cherbourg. A l'heure où le projet de terminal charbonnier reste incertain, n'importe quelle escale est « bonne à prendre ».



Il faut dire que chaque escale de ce type fait travailler une dizaine de dockers et rapporte entre 5 000 et 10 000¤ de taxes portuaires.



Mais au vu du jeu de piste que semble privilégié Areva pour éviter Greenpeace, tout laisse à penser que les cargo russes reviendront vite sur la Presqu'île.

Bonus AUDIO / Le point complet avec Antoine Gillot