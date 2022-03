Cette décision a été prise après une large concertation. Cette réforme concernera à Hérouville plus de 2.000 élèves et 1.400 familles. "Après avoir analysé le questionnaire envoyé à tous les parents d’élèves, après avoir rencontré les équipes enseignantes et les associations, à Hérouville, il semble que le report à une mise en place en 2014 soit plus raisonnable", confie le maire Rodolphe Thomas.