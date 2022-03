Basse-Normandie : des femmes ont soif d'entreprendre

Les membres de ce véritable incubateur, comparable aux neuf autres existant en France, mais aussi à Casablanca, Luxembourg et Bruxelles , continuent de dépasser les clivages pour mieux aider les femmes dans l'univers semé d'embûches de l'entreprenariat.

Choc culturel

"Notre objectif est simple : accompagner les femmes dans leur projet de création d'entreprise de services innovants", résume la présidente de Normandie Pionnières, Christine Maros, elle-même directrice d'evolua, centre de formation des métiers de la vente basé à Hérouville Saint-Clair.

Depuis la naissance de l'association, 500 femmes ont été accueillies, 120 ont été suivies et accompagnées, accouchant de 60 entreprises. Et 120 emplois ont été ainsi créés. "La compétence n'a pas de sexe, et il faut que dès le plus jeune âge, les femmes aient bien conscience qu'elles peuvent aussi entreprendre !"



Pratique. Tél. 02 31 46 73 77 - www.normandiepionnieres.org

Audio > Christine Maros parle du frein culturel