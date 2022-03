Guerre : l'espoir des étudiants maliens de Rouen

L’ASEMAR, l’association des étudiants maliens de Rouen, rassemble une quarantaine de membres dans l’agglomération, tous étudiants, auxquels il faut ajouter une dizaine de sympathisants.

Créée en 2004 et présidée depuis peu par Dramane Kalifa Traoré, elle cherche avant tout à promouvoir la culture malienne, à faciliter l’intégration des étudiants primo-arrivants et à organiser des journées culturelles. Ses seuls mots d’ordre : l’échange et l’entraide.

Merci à la France

Les jeunes Maliens dont nous avons fait connaissance étudient le droit, les sciences de l’éducation ou encore la sociologie. Tous remercient la France pour son intervention dans leur pays. “Sans elle, nous n’en serions pas là et les islamistes seraient certainement au pouvoir”, salue ainsi Dramane Kalifa Traoré. “La majorité d’entre nous aspirent à retourner au Mali à la fin de nos études, pour créer une entreprise ou contribuer à remettre le pays sur les bons rails”.

Jonathan Rohman

Contact : 06 52 50 09 38.