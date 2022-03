La Taverne Normande, avenue du 6 juin

L'établissement, situé à l'angle de l'avenue du six juin et du quai de juillet, est simple, chaleureux et calme. A la carte, il y a des menus pour tous les portefeuilles ... Celui du Tavernier avec son tatin de boudin noir ou encore celui des Gourmets avec son carré d'agneau rôti au thym, pour ne citer qu'eux, sont alléchants.



La teurgoule du patron

Mon choix se porte finalement sur la formule du midi, entrée, plat et dessert pour seulement 10.30 €. Il y a bien entendu les suggestions du jour : feuilleté normand, jambon braisé à l'abricot et fromage blanc exotique ... Je préfère à cela une assiette de crudités de saison, très bien servie, un émincé de volaille à la normande, accompagné de frites maison et d'une purée de choux-fleur. Le service est très rapide. Je me régale. En dessert, il y a des traditionnels boules de glace, mousse au chocolat, salade de fruits frais, crème caramel ... Ou un dessert bien local : une teurgoule de la taverne. Je commande ce dernier. C'est excellent et cela achève un repas très complet. Avec un verre de vin, je paie en caisse 12,30 €, ce qui est très raisonnable. J'en profite pour faire connaissance avec Ginette, serveuse ici depuis 26 ans, et Laurent Clément, l'heureux propriétaire depuis deux ans.

Pratique. 45, avenue du 6 juin. Tél. 02 31 34 60 83



