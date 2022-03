La Sauce Balkanique, un anniversaire en fanfare à Darnétal

Devant le manque de représentation de la musique balkanique à Rouen, quelques musiciens avaient pris l'initiative d'organiser, le 6 fevrier 2010, à l'Oreille qui Traîne un concert de musiques de l'Est... Le succès fut fulgurant et l'association La Sauce Balkanique, créée pour l'occasion, multiplie depuis les projets.

Trois ans déjà

Aujourd'hui, elle regroupe six groupes rouennais influencés par les sonorités de l'Est : Flex Orkestar, Pusca, Dj Ramon, Cartouche, Le fil d'Ariane, et Taraf Reitchi. Mais elle se donne aussi pour but de faire venir à Rouen des têtes d'affiches représentantives du style en France ou à l'étranger, telles que le groupe roumain Nadara Gypsy Band venu récemment ou les Français Pad Bra Pado et Ziveli Orkestar.

A raison d'une soirée par mois depuis sa création, à l'Oreille qui Traîne comme à Darnétal, la Sauce balkanique est aujourd'hui un élément moteur pour la diffusion et la promotion de ce style musical dans l'agglomération. Pour célébrer ses trois ans de succès, la Sauce Balkanique organise un rendez-vous réunissant le Flex'orkestar (rumba fanfare), Aälma Dili (power tzigan music) et le balkan beat de Dj Tagada.

Pratique. Vendredi 8 mars, à 20h30 , Salle Henri Savalle, à Darnétal. Tarif 6 €. Infos. 06 74 40 95 22.