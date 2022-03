Les quinze ans du Club de Kendo

Aline Chatel



Ce sport est une forme d'escrime japonaise autrefois développée par les samouraï. Le principe est simple : toucher avec son sabre en bambou les cibles de l'armure adverse. Mais pour signer un ippon et décrocher la victoire dans des combats qui durent en moyenne de trois à cinq minutes, il faut aussi remplir un certain nombre de conditions. 'Les zones doivent être coupées avec la bonne partie du sabre et on doit crier leur nom avant d'attaquer”, explique Sébastien Monfreux, président de l'Ame Agaru Dojo, le club de kendo de Caen. Cette discipline qui ne nécessite aucune force physique mais demande autant de coordination gestuelle que de concentration était à l'honneur, le week-end des 13 et 14 février. Le Palais des Sports de Caen a reçu environ 130 participants du Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et Normandie) pour les championnats inter-régionaux. 'Le club a eu 15 ans en janvier et accueillir cette compétition était une manière de fêter cet anniversaire”, souligne Sébastien Monfreux. Pour ce premier rendez-vous à domicile, les Caennais ont décroché plusieurs places sur le podium. Sébastien Fleury, professeur du club, a obtenu le trophée du fighting-spirit et s'est qualifié pour les championnats de France dans la catégorie excellence en terminant sixième. Ce rendez-vous national représentera seulement la deuxième et dernière compétition officielle organisée dans l'année. 'La compétition est un exercice parmi d'autres, indique Sébastien Monfreux, qui préside l'un des deux seuls clubs bas-normands. Elle permet de juger son kendo mais ce n'est pas un but en soi”.