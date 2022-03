Facture salée pour les chalutiers belges

Deux chalutiers belges sont toujours bloqués au quai de France à Cherbourg. Ils ont été déroutés vendredi 12 févier et lundi 15 février par le Thémis, le patrouilleur des Affaires maritimes, alors qu'ils pêchaient avec du matériel non-conforme. Une interpellation qui devrait leur coûter très cher. Ce type d'action a aussi le mérite de rassurer les pêcheurs bas-normands qui se considèrent trop souvent lésés par rapport à leurs collègues européens et étrangers. Le point complet avec Nadia Le Botlan, directrice départementale adjointe des territaires et de la mer, déléguée à la mer et au littoral.

