Le film du jour: Boule & Bill

Voici les points importants à connaître:



1) L'adaptation de la BD est ratée.



2) En fait ce film aurait pu s'appeler « vie d'un couple des années70, avec un fils et 1 chien ». Les parents de Boule sont plus sous les projecteurs que lui-même et son chien. La société de l'époque est aussi un protagoniste important , comme la place de la femme dans le monde du travail ou le modernisme de l'éléctro-ménager.



3) Les adultes s'en sortent plutôt bien dans le jeu d'acteur mais le petit Boule est irritant.



4) Ce n'est pas drôle !



5) La seule chose à souligner, c'est la tortue Caroline, qui est assez rigolote dans son genre, avec la voix de Sara Giraudeau.



Vous l'avez compris, je ne peux que vous conseiller d'éviter ce film. Lisez plutôt les BDs avec vos enfants, tout le monde y gagnera. Et choisissez un autre film à l'affiche pour la sortie ciné vacances !



La critique audio avec Laure: