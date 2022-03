Le lycée Marcel Sembat casse les préjugés

Un moyen de lutter contre la vision réductrice d’un lieu d’exigence et de cloisonnement intellectuel qui serait déconnecté du monde réel.

Ici, le principe d’égalité des chances n’est pas un vain mot : le lycée est, depuis 2010 et en collaboration avec le collège Jean-Lecanuet de Rouen, un Pôle pour l’accompagnement des élèves sourds. Un atelier de sciences politiques est aussi proposé afin de donner une chance aux élèves les plus méritants d’intégrer un Institut d’études politiques.

Ils sont plus de 1 100 élèves, répartis entre les lycées général et professionnel, le CFA et plusieurs formations post-bac (deux BTS et une classe préparatoire aux écoles d’ingénieurs), à arpenter les couloirs de l’établissement rénové et agrandi en 2011.

Théâtre de rue

A sa tête : Gildas Le Hir, le proviseur, qui tente depuis plusieurs années de faire pénétrer la culture au sein de l’établissement. C’est le tissu culturel “de proximité” qui est avant tout mis en valeur. Cela permet notamment aux élèves de pouvoir choisir l’option “théâtre de rue” - que le lycée Marcel Sembat est un des seuls à proposer - et de profiter de plusieurs partenariats avec des associations ou établissements culturels de premier choix (Atelier 231, Trianon Transatlantique, 106…).

L’ensemble vocal et instrumental de renommée internationale du Poème Harmonique, créé par Vincent Dumestre, est même accueilli dans les murs de l’établissement. “Nous avons beau être une ZEP, la musique baroque trouve des adeptes”, se réjouit Gildas Le Hir.