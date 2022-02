Evamed, l'expert de l'évaluation médicale

Evamed, implantée près de la colline aux oiseaux à Caen, est l’une d’entre elles. La société, créée en 2005, analyse des dispositifs médicaux comme des prothèses auditives, oculaires et articulaires ou encore des pace-maker. Elle ne teste par contre aucun médicament pharmaceutique.



20% de clients étrangers

"Pour pouvoir vendre leur produits sur le marché d’un point de vue clinique, les fabricants doivent s’assurer du bon fonctionnement des produits", rappelle Fabien Leclercq, responsable. Evamed se charge donc de réaliser les statistiques de ces produits en se basant sur des études comparatives ou des études observationnelles. L’agence créé les études en aval grâce à ses ingénieurs qui mettent en place des logiciels adaptés. Ensuite, le client se charge d’effectuer l’étude, et finalement les biostatisticiens de l’agence traitent les données qui seront examinées par l’industriel et un expert médical. "Notre but est d’aider les industriels à étudier leurs produits et à innover en se posant les bonnes questions". Evamed emploie huit salariés et a une quarantaine de clients dont 20% sont étrangers.