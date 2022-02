Reportage sur le député de la Manche Philippe Gosselin ce jeudi soir

La Chaîne Parlementaire va consacrer ce jeudi soir 28 février, un reportage sur le député UMP manchois, Philippe Gosselin et Erwann Binet député PS de l'Isère, profondément opposés sur le projet de loi sur le "Mariage pour tous".

On suivra l'affrontement des deux hommes, à l'Assemblée nationale et sur le terrain. Le reportage de 26 minutes, intitulé, "Erwann et Philippe, jusqu'à ce que la loi les sépare" tentera de comprendre, leur combat alors que les deux hommes ont des profils sociologiques assez proches.

c'est à partir de à 21h30 sur La Chaïne Parlementaire et sur son site.