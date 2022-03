Neige : vos conditions de circulation en Normandie

Actuellement, l'A84 est fermée aux poids lours entre Caen et Avranches. Compte-tenu des conditions météorologiques et des mauvaises conditions de circulation sur tout le réseau routier du département, la circulation est interdite, aux poids lourds de plus de 7,5 Tonnes, sur l'ensemble du Calvados. Pour les poids lourds qui souhaitent rejoindre la Bretagne, l'itinéraire à emprunter est l'A28 (Rouen-Alençon-Le Mans).

A 7h30 , les conditions de circulation sur le département, sont les suivantes :

Réseau national

- RN 13 : circulation normale

- RN 174 : circulation délicate sur les deux voies de la RN 13 au nord de Saint-Lô , délicate sur la voie lente et difficile sur la voie rapide de Saint-Lô à Guilberville

A84 et RN 175 : circulation délicate sur la voie lente et difficile sur la voie rapide

Rappel :La circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge (PTAC) est interdite sur l'A 84 ainsi que l'accès aux échangeurs 37 et 38 à tous les véhicules

Réseau départemental

Compte tenu des chutes de neige abondantes actuellement dans le centre et le sud du département, les conditions de circulations se dégradent, le réseau départemental passe dans ce secteur de délicat à difficile. Au nord de cet axe la circulation est normale

Prévisions météorologiques Les chutes de neige vont persister toute la matinée et la neige tiendra au sol. Le Préfet de la Manche conseille de limiter les déplacements, dans la mesure du possible, les vitesses sur route et autoroute et appelle à la vigilance de tous les conducteurs compte tenu des conditions de circulation difficiles.

A 8 heures , d'après la Préfecture de la Manche :

la circulation de tous les véhicules de plus de 7,5 tonnes de poids total en charge (PTAC) est interdite sur l'ensemble du réseau routier du département au sud d'une ligne Carentan/Périers/Lessay à partir de 8 heures.

