Le Horseball fait étape en Normandie !

Après et avant de parcourir la France pour participer aux rencontres, c’est au tour de Coup D’Envoi de recevoir les concurrents des différents championnats.



Honneur à ces dames.



Les coutainvillaises se verront confrontées Samedi à Lacanau, une équipe elle aussi prétendante au titre. Apres 4 rencontres, Lacanau et Coutainville sont les 2 équipes invaincues du championnat.



Le Dimanche, les roses seront opposées à Bordeaux Minx, une équipe qui vient d’accéder à la Division 1, et a déjà pris le rythme en faisant tomber Chambéry à Avignon mi Janvier.



L’équipe sera composée de Mathilde Duboscq sur Miss Meill, Prisca Hirtz sur Tiger Jack, Marléne Lequertier sur BBD, Charlotte Delépine sur Oro Dalia, Estelle Leguevaques sur Leïka et Marie Quétier sur Jade du Semaphore.



Marie Quétier « Oui ça peut être un premier tournant dans la saison face à Lacanau, Bordeaux Minx aura le rôle d’outsider face à nous, et jouera son rôle sans complexe. Jouer à St Lô est toujours difficile pour nous, entre l’organisation et la compétition, ça fait un Week End chargé »



Pour les gars il en est tout autre, dans le bas du classement, ce sont les coutainvillais qui endosseront le maillot d’outsider. Face à une équipe de Nantes, bien en place et qui peut viser des sommets, les roses auront à c½ur de continuer à reconstruire une équipe gagnante. Le Dimanche les roses sont opposés à Nancy Seichamps, une équipe qui a fait de la Pro Mixte son lieu de résidence depuis quelques années.



L’équipe sera composée de Brice Gin sur Pipper, Arthur Schwob sur Quadrou, Thomas Datin sur Mayrose, Clément Haby sur Magic, Pierre Abadie sur Norabel et Sernin Pitois sur Roi Med.



Sernin Pitois « Nous continuons notre bonhomme de chemin en tentant de régler les problèmes les uns après les autres. Nantes est un vrai test, il nous faudra être performant pour espérer rivaliser avec cette équipe. Nancy est dans la même situation que nous, une équipe qui se cherche…. »



A noter pour les fans de Horseball en ouverture du « grand match » Coutainville VS Lacanau un match de Pro Elite Mixte à voir Arles VS Chambly, qui promet du beau, du bon Horseball



