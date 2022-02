Nina Meurisse, l’actrice caennaise qui monte

Isabelle Huppert, Emmanuelle Devos, Eric Elmosnino... autant d'illustres acteurs avec lesquels la comédienne caennaise Nina Meurisse a pu partager des scènes ces dernières années. Jouant récemment les premiers rôles dans le film "Crawl" aux côtés d'un autre acteur de la capitale bas-normande qu'elle "admire beaucoup", Jean-Marie Frin, la jeune femme de 25 ans enchaîne les tournages. Elle sera à l'affiche, ce 6 mars, du nouveau film d'Agnès Jaoui, "Au bout du conte", et figurera dans le film suisse "Avanti" : 2013 s'annonce sous les meilleurs auspices.

"Une carrière ? Le mot me fait peur"

Comptant aujourd'hui une vingtaine de films au compteur, l'intéressée s'installe dans le paysage cinématographique : "Je sens que tout ça commence à avancer plus vite depuis un an et demi. Mais mis à part ces quelques films en prévision, mes projets restent assez flous : cela fait un peu partie du charme de notre métier..." Son nom a beau s'afficher en grandes lettres sur les affiches, Nina Meurisse reste circonspecte, et modeste. "Je ne manquerai à personne si je ne tourne plus. Je ne suis pas dans une optique de carrière. Si ça continue comme ça, je serai ravie. Mais si ça n'est pas le cas, je ne suis pas inquiète. Plus l'on travaille et plus les gens en attendent de vous. Ca me fait un peu peur..."

Dix ans après avoir réalisé son premier et unique court-métrage à l'âge de 15 ans, l'actrice se verrait bien rempiler : "Mon désir de réaliser est en train de prendre le dessus sur mon envie de jouer. Mais j'attends de trouver le bon scénario." Partie étudier à la fac pour travailler son écriture, la Caennaise ne manque pas pour autant de prêcher pour sa paroisse : "je viens encore très souvent à Caen. Toute ma famille est là, et il n'ya rien de mieux que la mer pour se ressourcer."