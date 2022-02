Ouistreham : le casse-tête de l'avenue de la mer

Véritable vitrine commerciale de la ville, elle se trouve au cœur d'un vif débat concernant sa piétonnisation. "Bien sûr, entre commerçants, nos avis divergent", présente Michèle Carlier gérante du restaurant Le Menhir.

"Dès lors que nos clients souhaitent manger en terrasse, nous voulons que les voitures ne passent pas juste à côté d'eux. Alors pour nous, la piétonnisation à l'heure des repas en saison, c'est essentiel."

Aménagement spécial

Dans les textes, l'avenue devient piétonne de mai à fin octobre, chaque jour de 11h à 1h, ainsi que le week-end aux mêmes heures, sur la période hivernale. Mais une exception existe. "Le sud de l'avenue, dans sa partie comprise entre la rue Auber et la route de Lion, est piétonne en avril, mai, juin, novembre et décembre de 12h30 à 14h et de 21h à 1h, contre 19h auparavant, selon le dernier arrêté municipal en date du 10 janvier", explique Joseph Guézet maire adjoint en charge des travaux. Cet aménagement spécial a été mis en place pour répondre à la demande des commerçants qui souhaitaient que leurs clients puissent avoir plus de temps pour venir en voiture.

"A chaque vacances scolaires ça serait bien", estime Corinne Bouillot des Biscuiteries Jeannette, "mais toute l'année, ce serait ridicule". Tous s'accordent au moins sur un point, bien résumé par Nicole Boiron, responsable de l'union des commerçants : "Ouistreham vit toute l'année au contraire d'autres villes de la côte et reste donc très dynamique pour le commerce". La preuve, elle a ouvert une seconde boutique avenue de la Mer, il y a quelques jours.