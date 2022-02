De drôles de touristes... à Frénouville

Mardi 12 février, vers 18h30, ils ont repéré, alors qu’ils se trouvaient en surveillance dans une voiture banalisée, un véhicule arrivant tous feux éteints à Frénouville, au sud-est de Caen. Habillés en "civil", les gendarmes ont pu ainsi suivre les deux passagers. Ces derniers sont entrés dans une cour et en sont ressortis en courant peu de temps après.

Interpellés sur le champ, ils se trouvaient porteurs de gants et de tournevis qui, vraisemblablement, ont servi à tenter de forcer la porte de l’une des maisons situées dans la cour. Ces deux Albanais d’origine répondaient de leurs actes en comparution immédiate le vendredi 16 février, à l’issue de leur garde à vue. Assistés d’un interprète, ils ont assuré être venus en France pour faire du tourisme. Ils portaient des gants en raison du froid et étaient en possession de tournevis pour se défendre en cas d’agression. Le procureur n’a pas été convaincu par cette thèse. Il a requis un an de prison pour chacun des deux prévenus. V.B et T.T ont finalement été condamnés à trois mois de prison ferme, avec maintien en détention.