Rouen crée le pictionary du patrimoine !

Inspiré par le célèbre jeu de société, le service du patrimoine de la ville de Rouen en décline le motif pour en faire un jeu destiné à intégrer le vocabulaire historique et architectural dans un atelier faisant rimer plaisir et connaissance.

Cette rencontre, destinée au 8-12 ans, s'organise en deux temps. Les enfants commencent par un circuit de découverte adapté : la cathédrale, Saint-Maclou, le Gros Horloge et le Palais de justice. De retour d'excursion, le jeu commence. Les participants, séparés en équipe, tenteront de faire deviner à leurs alliés des mots tels que "gargouille", "arc en acolade", ou des noms de monuments en les dessinant. Le principe est simple et plaît. Cet atelier, créé il y a quatre ans, connaît à chaque vacances scolaire le même succès et offre une alternative aux ateliers pratiques sur le vitrail, le modelage et l'architecture.

Pratique. Lundi 25 février, à 14h, Rue Victor Hugo, à Rouen. Tarifs : 2,5/5€. Réservation au 02 32 76 44 95