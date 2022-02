Alerte à la mérule : le tribunal d’instance attendra

Son nom ? Serpula lacrimans, plus connue sous le nom de mérule.

Traitement important

Parce que la mérule a pris ses quartiers au 22 rue de Crosne, dans l’hôtel Rondeaux, le déménagement du tribunal d’instance doit être retardé. Acheté en 2010 par le ministère de la Justice, les lieux se sont révélés infestés par ce champignon qui se développe dans les endroits humides et peu ventilés. Il semblerait que d’autres immeubles de la rue soient touchés. Une fois installée, la mérule s’attaque au bois et le rend cassant et sec.

"Nous mettons tout en œuvre pour que les lieux soient traités le plus rapidement possible", indique François Coudert, secrétaire général du parquet général de la cour d’appel de Rouen. Mais pour l’heure, le tribunal attend les devis des travaux. Car le traitement doit être radical et les parties de bois atteintes enlevées pour éviter que le champignon se propage davantage.

De fait, pour l’instant, aucune date n’est avancée pour le déménagement du tribunal d’instance qui devait quitter le Palais de Justice fin 2012, début 2013.