Collision entre un chalutier caennais et un navire de commerce

On a frôlé la catastrophe très tôt ce matin en baie de Seine. Alors qu'il était en action de pêche avec trois personnes à bord, l'Eclipse, chalutier en bois, construit par les chantiers James de Port-en-Bessin en 2006, immatriculé à Caen, et dont le port d'attache est Trouville, a été légèrement abordé par un navire de Commerce de 140m, le Chantaco, qui quittait le port du Havre.



La collision s'est produite aux alentours de 5 h du matin, au large du Cap de la Hève. "Les deux navires se trouvaient dans la zone de mouillage du Havre, à une dizaine de nautiques à l'Ouest du port. Les circonstances de l'impact sont encore imprécises. Les deux navires ont rendu leur rapport mais il est difficile de se faire une idée", précise le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer de Jobourg.

Les dommages au-dessus de la ligne de flottaison



Un Cross qui a tout de suite été contacté par les commandants des deux navires qui se sont rapidement montrés rassurants. La frayeur a cependant dû être vive pour les marins-pêcheurs. La collision n'a donc causé que des dégâts matériels. "Le navire citerne appartenant à la compagnie Sea-Tankers et qui transportait 17 000 tonnes de fioul s'en tire avec des égratignures à babord et les dommages sur le chalutier, dont le portique est bien abîmé, se situent au-dessus de la ligne de flottaison", précise la préfecture maritime de Cherbourg.

Le retour à quai du navire de pêche n'a pas nécessité d'assistance particulière. Le Cross Jobourg a simplement entretenu un contact radio régulier.

Frédéric Oblin - La Manche Libre