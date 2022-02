Dany Boon, Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gad Elmaleh: les plus grands salaires du cinéma français

Seul Dany Boon peut prétendre à 3M€ pour un rôle au cinéma, cachet obtenu pour "Un plan parfait". Frappé par la polémique, Gérard Depardieu suit avec 2,3M€ obtenu pour quatre films. La belle surprise survient à la troisième place avec Catherine Frot. L'actrice a perçu 2,24M€ pour trois longs métrages. Elle peut exiger de 700.000 à 850.000€ par production.

Gad Elmaleh se place quatrième avec 2,1M€, devant Alain Chabat et ses 2M€. Patrick Bruel, Marion Cotillard et José Garcia suivent avec 1,8M€, 1,7M€ et 1,6M€, récoltés chacun pour deux films. Jamel Debbouze occupe le neuvième rang, avec 1,5M€ reçus pour un seul long métrage, "Sur la piste du Marsupilami". Il est l'un des rare à pouvoir exiger un cachet si important. Mathilde Seigner termine dixième avec 1,48M€, pour trois films.