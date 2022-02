L'appli de la semaine spécial célibataires

L'appli de la semaine est complètement saugrenue. Elle vous invite à construire votre propre prince charmant pour la Saint Valentin!

Vous lui donnez un "corps" et ensuite vous pouvez faire connaissance ! Il vous parlera, un chat en français et disponible. Il répondra à toutes vos questions. Vous pouvez aussi le caliner avec des bisous et caresses fictives.

L'application est gratuite, à télécharger sur play.google.com

Apprenez en plus sur l'appli avec Laure en cliquant sur le lecteur: