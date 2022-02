Pendant deux semaines, la Ville va d'abord abattre "des prunus dans un état sanitaire précaire". Ils seront remplacés par cinq nouveaux arbres, accompagnés de 700 vivaces, 80 rosiers et 50 arbustes.

Parallèlement, les rues Revel, Mesnager et Saint-Gervais seront rénovées et des places de parking refaites. Enfin, sur la placette, des arceaux à vélo et des murets pour s'asseoir verront le jour. Fin des travaux en avril.