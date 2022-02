Naive New Beaters en concert à Caen pour les Ricard S.A Live Sessions

Les Naive New Beaters ont acquis depuis leur premier album "Wallace" en 2009 et une tournée de plus de 200 dates une belle réputation sur scène. De son côté, le groupe Colour In The Street, qui a sorti un EP chez Believe Recordings, est le lauréat du concours Lance-toi en live 2013.

Sept autres formations parmi les artistes repérés sur le concours, comme Roger Roger, Olympia Fields, Bow Low, Helly Bye Bye Butcher Mobile Band, assureront les premières parties de ces soirées.

Rendez-vous au Cargö à Caen le mercredi 17 avril 2013