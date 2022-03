Pendant cinq jours, la cité corsaire va vivre au rythme des cavalcades de chars et des fanfares, notamment ce dimanche 14 à 14h30 et 21h (un train est spécialement affrété entre Caen et Granville ce jour, départ 11h30) et mardi 16 à 14 h30. Une bataille de confettis est aussi organisée mardi 16 à partir de 18 heures sur le Cours Jonville. Programme complet : http://www.carnaval-de-granville.fr/



