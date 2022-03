Découvrez la Maison de la nature

Avec une nouvelle exposition et un parcours découverte, une journée ne suffira pas pour passer en revue toutes les espèces qui peuplent la baie. L'exposition s'articule dans quatre salles dans lesquelles il est possible de découvrir la vie de l'estuaire, ses oiseaux et ses activités. A l'extérieur, un observatoire a été aménagé dans un marais d'eau douce afin de découvrir les animaux sans les déranger. Véritable vitrine de l'environnement, l'exposition décrit également les autres espaces naturels sensibles du Calvados. L'estuaire de l'Orne présente un intérêt écologique majeur. E tendu sur plus de 1000 ha, il abrite une faune et une flore remarquables. En février, la Maison de la nature est ouverte de 14h à 18 h tous les jours sauf le lundi. Pour 1 à 2€. Tél .02 31 78 71 06.



