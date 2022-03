Renault s'offre un modèle chic

Sur la planète, la catégorie automobile la plus représentée sur les cinq continents est celle des voitures compactes. Mais si les Européens privilégient les silhouettes 5 portes à deux volumes, le reste du monde plébiscite la berline classique à 4 portes, avec coffre apparent. Tous les grands constructeurs ont de tels modèles dans leur gamme, qu'ils réservent à l'exportation. Renault fait partie des rares acteurs qui proposent également une compacte à 4 portes sur l'Hexagone, même si la demande s'avère marginale.

Et pour prendre la relève de la Mégane II 4 portes, les stratèges de Renault ont voulu valoriser la bannière du losange à l’international en concoctant un modèle inédit, mieux adapté au gros de la demande mondiale : c’est la Fluence. Un nom né de la contraction de “fluide” et “élégance”.



Deux versions sur l’Hexagone

La Fluence s’inscrit dans le sillage technique de la dernière Mégane III mais elle affiche sa propre personnalité par une silhouette passablement différente et bien allongée (de 32,5 cm) qui débouche sur d’harmonieuses proportions, avec un modelé de coffre bien intégré à l’ensemble. Destinée à se frotter à des modèles très diffusés mais inconnus sur l’hexagone (Hyundai Elantra, Fiat Linea ou Citroën C4 Sedan), la Fluence a l’avantage d’une longueur supérieure à la moyenne de ses rivales. Et même si, chez nous, la formule “4 portes avec coffre” n’a pas trop la cote, la Fluence s’y installe cependant sous deux versions, pas plus chères que la Mégane III 5 portes, avec un 1.5 dCi 85 ch en finition Authentique, l’exécution luxe Privilège étant pourvue du même diesel poussé à 105 ch.

Ses arguments majeurs tiennent à une habitabilité bien augmentée aux places arrière, y compris en largeur aux coudes, et du chic au travers d’une dotation d’équipement mitonnée aux petits oignons. Moyennant quoi la Fluence se rapproche des familiales de catégorie supérieure (comme la Laguna par exemple), pour un rapport qualité/prix favorable. Au volant, un pompage de suspension ternit un peu le confort d’amortissement sur les plus méchants revêtements. Mais rien qui ne puisse sérieusement altérer la bonne tenue de route de cette compacte chic apte à prendre des virages choc dans une bonne agilité, voire du brio. Elle sait aussi se montrer sobre, avec un estimable 6,4 l./100 obtenu à l’issue de notre essai avec le meilleur dCi 105 ch.



REPERES

Une Renault turque : destinée en priorité à la Turquie, aux marchés d’Europe de l’Est et d’Europe Centrale, ainsi qu’à ceux du Moyen-Orient, la Fluence est fabriquée dans l’usine ultra-moderne Oyak-Renault de Bursa, en Turquie, où elle prend la relève de la Mégane II 4 portes. Avec l’intérêt logistique d’être ainsi géographiquement proche de sa zone de chalandise principale.

Partout plébiscitée : dans le monde, le marché des voitures compactes pèse 30 % des ventes, et en son sein, les silhouettes “tricorps” représentent 50 % des ventes de cet important segment du marché en Amérique du nord, en Australie ou dans les pays émergents, dont la soif de belles automobiles est loin d’être étanchée. A terme, la Fluence sera commercialisée dans 80 pays.

Prix : 2 versions diesel à 19 750 € (1.5 dCi 85 Authentique) et 23 800 € (1.5 dCi 105 ch Privilège).

Verdict : 15/20

Sécurité ****

Finition ***

Confort ****

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***



