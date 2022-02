La centrale de Flamanville théâtre d'un exercice anti-incendie

Les équipes EDF mettront en oeuvre les dispositifs et les moyens de lutte en collaboration avec les sapeurs-pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche.

Sept sapeurs du SDIS 50 interviendront ainsi avec deux véhicules dont un fourgon de lutte contre l'incendie. Chaque année, une dizaine d'exercices permet d'entraîner les équipes et de tester les dispositifs et organisations de lutte et de prévention de l'incendie.