A 18 ans, Baadman est un DJ reconnu

Suivi de près par son manager Ivan Striga, il est monté l'été dernier sur les scènes des Vieilles Charrues et des Solidays, deux festivals parmi les plus grands en Europe.

La scène le soir, le Bac en révision

"Le matin même de mon set (concert électro) à Solidays, j'étais en train de plancher sur mon bac de sciences. Le soir, je mixais devant 10.000 personnes !" s'enthousiasme celui qui a déjà fait sa place au côté des as de la scène électro caennaise que sont Beataucue et Superpoze. Un succès que le jeune Baadman compte bien imiter : "Partir autour du monde pour faire ce qui me passionne, c'est un rêve. J'espère pouvoir le réaliser dès l'année prochaine".



Le déclic

A l'origine de sa passion, une soirée avec des amis de ses parents où mixait le DJ Don Rimini : "ça a été un déclic. C'est cela que je voulais faire". Peu de temps après, ses parents lui offraient des platines sur lesquelles il faisait ses premières armes. "Nous nous sommes mis d'accord pour que je ne dépasse pas le rythme d'un concert par mois. Mais cette année, je veux profiter de mon temps pour produire". Car une fois le Bac en poche, Arthur compte bien prendre une année sabbatique "entièrement consacrée à la musique".

Et peaufiner son jeu de scène. "Ce que j'aime, c'est l'improvisation. Regarder comment le public réagit et m'adapter. C'est ce côté aléatoire qui me nourrit." Et nourrit son public, toujours plus nombreux à laisser sur Facebook quelques mots à leur jeune star.