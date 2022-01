"Twilight 4" dévoile sa version longue dans un DVD

Vendredi 8 février, les inconditionnels français de Bella et Edward découvriront une nouvelle édition de "Twilight, chapitre 4 : Révélation - 1e partie". Le DVD proposera sept scènes supplémentaires, non retenues dans la version sortie au cinéma en novembre 2011, et des bonus inédits.

Parmi les séquences additionnelles la scène d'ouverture et le générique de fin ont été révisés. L'édition incorporera également une version prolongée du flashback du vampire Edward Cullen, incarné par Robert Pattinson, en jeune immortel ainsi que de nouvelles scènes lors de sa lune de miel avec Bella (Kristen Stewart).

Le DVD sera disponible au prix de 14,99€ et devancera d'un mois la sortie de "Twilight 5", fixée au 14 mars. L'épisode conclusif sera vendu seul aux prix de 19,99€ en DVD et de 29,99€ pour l'édition Blu-ray. Un coffret regroupant les deux volets "Révélations" sortira ce même jour également (29,99€ en DVD et 39,99€ en Blu-ray).