Twilight Chapitre 4: Révélation à suivre en direct sur Internet

Le tant-attendu Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère partie sortira à travers le monde ce week-end (dès mercredi en France) et des milliers de projections affichent déjà complet aux Etats-Unis, où les fans du film campent à proximité du Nokia Theater de Los Angeles pour l'avant-première du film le 14 novembre. L'événement sera diffusé en direct sur MTV.com et Yahoo! Movies.



La première partie du quatrième opus de la saga Twilight a représenté 72% des ventes de billets la semaine dernière, selon Fandango, un revendeur de billets en ligne aux Etats-Unis.



Les inconditionnels du film se préparent à l'avant-première américaine, devant le Nokia Theatre de Los Angeles, espérant apercevoir Robert Pattinson, Kristen Stewart et Taylor Lautner, lundi soir. MTV et Yahoo! retransmettront en streaming live l'événement dès 20h (heure locale) sur MTV.com.



Au cours de ce quatrième épisode, Bella se marie avec Edward et tombe enceinte. L'intrigue s'articule autour de la rivalité entre les Quileute et les Volturi, qui s'en prennent à Edward et Bella, car leur enfant représente une menace envers les vampires et les loups-garous.



Movietickets.com, autre site de billets en ligne, a enregistré des préventes records pour cet opus, 1.344 projections seraient déjà combles.