Et que ça saute !

Pâte à crêpes

250 g de farine

2 œufs

1 cuillerée d’huile

1 pincée de sel

1/2 litre de lait

1/2 litre d’eau

Crème

150 g de beurre

3 grosses cuillères à soupe de sucre roux (vergeoise)

3 cuillères de rhum



Préparer la pâte à crêpes dans une terrine : mettre la farine en fontaine, dans le creux, placer le sel, l’huile, les œufs entiers. Bien travailler ces derniers ingrédients avec la farine.

Ajouter le lait et l’eau par petites quantités pour obtenir une pâte homogène.

Cuire les crêpes dans une poêle beurrée.

Préparer la crème : faire ramollir le beurre, incorporer le sucre roux et le rhum.

Empiler les crêpes les unes sur les autres en intercalant entre chacune une couche de crème.

On obtient un gâteau que l’on peut ensuite couper en parts.

Servir bien froid.



