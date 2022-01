Areva : le convoi nucléaire stoppé à Lille

Un train transportant des déchets nucléaires en provenance des Pays-Bas, et destinés au centre de retraitement de Beaumont-Hague (50) a été immobilisé par des militants écologistes mardi soir dans la banlieue de Lille.

Le convoi avait traversé la frontière franco-belge. Il a été immobilisé pendant 45 minutes. "On a montré qu'on pouvait arrêter le train où on voulait et quand on voulait" a déclaré à l'AFP le conseiller régional écologiste Dominique Plancke. Le train est annoncé et attendu en gare de Valognes demain matin, jeudi 7 février, d'après les militants.

Ils prévoient encore des actions sur sa route, notamment à Sotteville les Rouen, en Seine Maritime.