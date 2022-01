Les Français ne savent pas s'amuser

Sans grande surprise, les Espagnols sont les champions de la fête en Europe. Ces derniers s'amusent 12,9 jours par mois en moyenne, et 34% des jeunes Espagnols affirment prendre du bon temps presque tous les jours.

A contrario, les Polonais apparaissent comme les lanternes rouges de ce classement. Pires que les Français, ils ne feraient la fête que 5,3 jours par mois en moyenne.

Au niveau mondial, l'Amérique latine n'a plus rien à prouver au reste de la planète en matière de divertissement. L'Argentine et le Mexique occupent respectivement la première et la troisième place du classement, avec 14,8 jours et 13,7 jours d'amusement par mois.

Ce sondage a été réalisé en ligne, du 1er décembre 2012 au 1er janvier 2013, auprès de 17.000 utilisateurs du réseau social dans 17 pays dont la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, la Belgique, la Pologne, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Argentine, le Mexique ou encore la Turquie. 1.000 personnes âgées de 20 à 35 ans ont été interrogées dans chaque pays.