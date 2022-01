Les sorties ciné de ce mercredi 6 février 2013

- "Hitchcock" de Sacha Gervasi (USA, 1h38) avec Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson

Anthony Hopkins, oscarisé pour son rôle d'Hannibal Lecter dans "Le Silence des agneaux", interprète Alfred Hitchcock dans ce film sur la genèse du mythique "Psychose", sorti en 1960 et devenu un classique du suspense hitchcockien.

En se basant sur le livre "Alfred Hitchcock and the making of Psycho" de Stephen Rebello, Sacha Gervasi raconte la volonté du cinéaste de se lancer dans un projet risqué, sa détermination à le financer lui-même face au refus de la Paramount, sa fascination pour le tueur en série dont le film s'inspire, son combat contre la censure ou la création de la célèbre scène du meurtre sous la douche. Mais le film est surtout centré sur la relation du "maître du suspense" avec sa femme Alma (Helen Mirren), et sur le rôle qu'elle a joué dans le travail de son mari. Transformé par des prothèses faciales, des lentilles et une perruque, Anthony Hopkins dit avoir voulu "offrir un éclairage" sur la personnalité "fortement paradoxale" d'Hitchcock, "chaleureux et astucieux», mais aussi "sombre, perturbé".

- "Arrêtez-moi" de Jean-Paul Lilienfeld (France/Luxembourg, 1h39) avec Sophie Marceau, Miou-Miou, Marc Barbé

Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs années. Plus la policière de permanence interroge cette femme, plus elle connait sa vie, moins elle a envie de l'arrêter.

- "Tu honoreras ta mère et ta mère" de Brigitte Roüan (France, 1h32) avec Nicole Garcia, Éric Caravaca, Patrick Mille

Alors qu'elle vient d'arriver sur le sol grec pour organiser un festival avec sa famille, Jo apprend que celui-ci est annulé, crise économique oblige. L'instinct maternel en étendard, elle monte au front, prête à soulever des montagnes. Entre chamailleries, coups du sang et du sort, cet été-là ne ressemblera à aucun autre.

- "Gangster Squad" de Ruben Fleischer (USA, 1h53, film interdit aux moins de douze ans) avec Sean Penn, Ryan Gosling, Josh Brolin

Los Angeles, 1949. Mickey Cohen, originaire de Brooklyn, est un parrain impitoyable de la mafia qui dirige la ville et récolte les biens mal acquis de la drogue, des armes, des prostituées. Il bénéficie de la protection, non seulement des hommes de main à sa solde, mais également des hommes politiques et de police. Une petite brigade va résister.

- "Gambit, arnaque à l'anglaise" de Michael Hoffman (USA, 1h30) avec Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman

Pour voler Lionel Shabandar, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, Harry Deane monte une arnaque avec l'aide de son complice. Il espère lui vendre un faux Monet. Pour la réussite de son plan, il a besoin d'une reine du rodéo excentrique et imprévisible tout droit venue du Texas, qui doit prétendre que son grand-père a dérobé le tableau à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

- "La Bande des Jotas" de Marjane Satrapi (France/Belgique, 1h14) avec Marjane Satrapi, Mattias Ripa, Stéphane Roche

Nils et Didier arrivent dans le sud de l'Espagne pour participer à un tournoi de badminton. Arrivés à l'hôtel, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés de valise. La femme qui possède le même bagage leur donne rendez-vous pour procéder à l'échange. Bouleversée, elle leur explique avoir de gros problèmes avec la bande de mafieux qui a tué sa sœur.

- "Le Prince Miiaou" de Marc-Antoine Roudil (France, 1h42, documentaire) avec Le Prince Miiaou, Thomas Mignot, Benjamin Mandeau

Le Prince Miiaou est une jeune chanteuse et guitariste de rock. Au printemps 2010, elle se lance dans la réalisation de son troisième album. Pendant un an et demi, la caméra accompagne au plus près l'ensemble du processus de création musical, de la page blanche au concert.