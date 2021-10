"Star Wars Episode 1" dans le sélection des sorties ciné de la semaine

Le célèbre film de George Lucas, STAR WARS 1 : LA MENACE FANTOME ressort cette semaine dans les salles ! En 2012, La menace fantôme est à voir en 3D !



La Fédération veut imposer par la force sa main-mise sur les échanges commerciaux interstellaires. Deux Chevaliers Jedi, Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi, sont envoyés par la République pour parlementer. Mais il est trop tard, le Seigneur Dark Sidious a ses plans. Dans leur fuite, les Jedi rencontrent un jeune esclave : Anakin Skywalker...



Katherine Heigl joue dans le film Recherche badboys desesperement qui sort aujourd'hui dans les salles. Stéphanie Plum ne manque ni de fierté ni d’aplomb, même si elle vient de se faire virer et qu’un créancier vient lui prendre sa voiture.

Fauchée, elle parvient à convaincre son cousin, un type plutôt louche, de l’engager dans son agence de cautionnement... comme chasseuse de primes ! Attention les yeux !



Sachez également que ce sort cette semaine le film la TAUPE avec Gary Oldman et Colin Firth.

1973. La guerre froide empoisonne toujours les relations internationales. Les services secrets britanniques sont, comme ceux des autres pays, en alerte maximum. Suite à une mission ratée en Hongrie, le patron du MI6 se retrouve sur la touche avec son fidèle lieutenant, George Smiley.