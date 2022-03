Ces enfants qui souffrent

Avec la cinquantaine de membres actifs, il engage l'association depuis 2005 à améliorer les conditions de vie des enfants malades et défavorisés de Normandie et à leur rendre le sourire, le temps d'un après-midi ou d'une journée, en organisant des activités à raison d'une tous les deux mois.



Instants de bonheur

Sorties à la ferme, ateliers cuisine, ballades à moto Les bénévoles ne manquent pas d’imagination pour faire plaisir aux enfants comme aux parents, qui les accompagnent très souvent dans les sorties. “Ils ont eux aussi besoin de soutien, se retrouver leur permet de respirer un peu et d’échanger avec les autres parents”. L’association collecte par ailleurs des vêtements, des jouets et du matériel afin d’en faire profiter les familles qui en ont besoin. Ce travail de longue haleine a permis de venir en aide à plus de 680 enfants depuis la création de l’association.

Le Monde de Lucas, tél. 02 31 38 58 15. Net : asso@lemondedelucas.org.







